Son dakika... Libya açıklarında kaçırılan tankerle ilgili flaş gelişme
Malta Ordusu, Tuzla'dan 22 Mart'ta hareket eden ve Libya açıklarında kaçırılan Palau bayraklı "Elhiblu 1" isimli tankerin kontrolünü ele geçirdi. Tanker, Malta Limanı'na getirildi.
22 Mart'ta Tuzla'dan hareket eden ve içinde 6 personel bulunan Palau bayraklı 52 metre boyundaki "Elhiblu 1" isimli tanker, 27 Mart günü Libya açıklarında hızlı bot kullanan korsanlar tarafından kaçırılmıştı.
Malta Ordusu, Tuzla'dan 22 Mart'ta hareket eden ve Libya açıklarında kaçırılan Palau bayraklı "Elhiblu 1" isimli tankerin kontrolünü ele geçirdi. Tankerin Malta Limanı'na getirildiği belirtildi.
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