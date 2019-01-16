Son dakika... Lavrov'dan INF açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da düzenlenen yıllık basın konferansı toplantısında soruları yanıtlıyor.
ABD'NİN INF'DEN ÇEKİLECEĞİNİ AÇIKLAMASI
Lavrov, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) güvenliğini sağlamak için çalışmaya hazır olduğunu, Washington yönetiminin Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'na sorumlu şekilde yaklaşacağını umduğunu belirtti.
VENEZUELA - ABD GERİLİMİ
Lavrov, ABD'nin Venezuela'ya karşı takındığı tavır sebebiyle alarm durumuna geçtiklerini, ABD'nin dünya çağında rejim değiştirme çabalarının devam ettiğini belirtti.
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