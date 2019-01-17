Son dakika... Kuzey Kore'den Trump'la görüşme açıklaması
Kuzey Koreli elçi yarın Pompeo ile bir görüşme yapılmasının planlandığını söyledi.
Kuzey Koreli elçi ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Cuma günü bir görüşme yapılması planlandığını söyledi.
Burada yapılacak görüşmenin, Trump ve Kim Jong-un ile ikinci bir zirvenin düzenlenmesine de olanak sağlayacağı söyleniyor.
Trump ile Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider,
Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.
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