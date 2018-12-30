Son dakika... Kuzey Kore'den flaş adım
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'e bir mektup gönderdiği belirtildi.
Reuters haber ajansı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'e bir mektup gönderdiğini belirtti. Kim Jong-un'un Moon'a, 2019 yılı içerisinde Kore Yarımadası'nda barış ve huzuru sağlamak için daha sık görüşme yapmayı önerdiği, 2018 yılında Seul'de planlanan görüşmeyi gerçekleştiremediği için üzgün olduğunu söylediği aktarıldı.
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