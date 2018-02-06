Kritik zirvede detaylar belli oldu

Tusk ve Juncker’in, zirve yerine ‘liderler toplantısı’ ifadelerini kullandığı toplantı, çalışma nitelikli akşam yemeği formatında yapılacak. 25 Mayıs 2017’de Brüksel’de yapılan üçlü toplantıda her düzeyde açık diyalog sağlanması konusunda uzlaşıldığını hatırlatan Tusk ve Juncker, bu sürece, Türkiye’nin içeride ve AB ülkeleriyle ilişkilerde atacağı somut adımlarla besleyeceği anlayışıyla girişildiğini belirterek, son unsur konusunda atılan adımların memnuniyetle karşılandığını kaydetti.

Erdoğan’a gönderilen davet mektubunda, AB Dönem Başkanı Bulgaristan’ın Başbakanı Boyko Borisov’un ev sahipliğinde yapılacak zirvede, karşılıklı çıkar alanlarındaki konuların ve Türkiye’deki son gelişmelerin ele alınacağı vurgulandı. Tusk ve Juncker, Türkiye’deki gelişmeler bağlamında ele alınacak konuları ise hukukun üstünlüğü ve temel özgürlükler olarak sıraladı. Görüşmede uluslararası ve bölgesel konular da gündemde olacak. Mektupta, toplantının ilişkilerin nasıl daha ileri taşınabileceği konusundaki görüşlerin paylaşılması açısından da fırsat oluşturacağı belirtildi.

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