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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
24.07.2018 - 16:24, Son Güncelleme:

Son dakika.. Kremlin duyurdu! Erdoğan ve Putin görüşecek...

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Son dakika.. Kremlin duyurdu! Erdoğan ve Putin görüşecek...

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılacak BRICS zirvesi çerçevesinde 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geleceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında sıradaki ikili görüşmenin Güney Afrika’da yapılacak BRICS zirvesinde gerçekleşeceğini duyuran Kremlin Sarayı, iki liderin yoğun temaslarına 17’ci görüşmenin ekleneceği vurgusuyla yaptı.

Putin ile Erdoğan arasında Johannesburg BRICS zirvesi sırasında yapılacak temasın ana hatlarını Rusya liderinin dış politikadan sorumlu yardımcısı Yuriy Uşakov yaptı.

Putin’in Erdoğan ile görüşmesinin programa alındığını söyleyen Uşakov, “Sürekli diyalogumuz burada da devam ettirilecek. Zaten liderler devamlı yakın temas halindeler. Bizim hesaplamalarımıza göre bir yıl içerisinde aralarında tamı tamına 16 telefon görüşmesi yapıldı. Şimdiki görüşme 17. doğrudan temas olacak. Liderlerin ele alacakları konulara gelince. Gündemin ilk konusu Rusya ile Türkiye arasında ortak gerçekleştirilen enerji projeleri olacak. İkinci olarak tabi ki Suriye konusu da ele alınacak. Suriye krizinin çözümü için Astana sürecinin temelini attığı diyalog devam ettirilecek” dedi.

Erdoğan ile Putin’in BRICS zirvesinde bir araya gelmeleri 14 Temmuz tarihinde gerçekleşen telefon görüşmesinde kararlaştırıldı. Önceki temaslardan farklı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya liderini Suriye’de İdlib konusunda uyarmıştı. Şam rejiminin silahla İdlib üzerine yürümeye kalkışması durumunda Astana ruhunun bitebileceği uyarısını yapmıştı.

Çumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS ülkeleri zirvesine İslam Konferansı dönem Başkanı olarak davetli bulunuyor. Organizasyonun daimi üyeleri ise Rusya, Brezilya, Hindistan, Güney Afrika ve Çin'den oluşuyor.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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