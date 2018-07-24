Son dakika.. Kremlin duyurdu! Erdoğan ve Putin görüşecek...
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılacak BRICS zirvesi çerçevesinde 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geleceğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında sıradaki ikili görüşmenin Güney Afrika’da yapılacak BRICS zirvesinde gerçekleşeceğini duyuran Kremlin Sarayı, iki liderin yoğun temaslarına 17’ci görüşmenin ekleneceği vurgusuyla yaptı.
Putin ile Erdoğan arasında Johannesburg BRICS zirvesi sırasında yapılacak temasın ana hatlarını Rusya liderinin dış politikadan sorumlu yardımcısı Yuriy Uşakov yaptı.
Putin’in Erdoğan ile görüşmesinin programa alındığını söyleyen Uşakov, “Sürekli diyalogumuz burada da devam ettirilecek. Zaten liderler devamlı yakın temas halindeler. Bizim hesaplamalarımıza göre bir yıl içerisinde aralarında tamı tamına 16 telefon görüşmesi yapıldı. Şimdiki görüşme 17. doğrudan temas olacak. Liderlerin ele alacakları konulara gelince. Gündemin ilk konusu Rusya ile Türkiye arasında ortak gerçekleştirilen enerji projeleri olacak. İkinci olarak tabi ki Suriye konusu da ele alınacak. Suriye krizinin çözümü için Astana sürecinin temelini attığı diyalog devam ettirilecek” dedi.
Erdoğan ile Putin’in BRICS zirvesinde bir araya gelmeleri 14 Temmuz tarihinde gerçekleşen telefon görüşmesinde kararlaştırıldı. Önceki temaslardan farklı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya liderini Suriye’de İdlib konusunda uyarmıştı. Şam rejiminin silahla İdlib üzerine yürümeye kalkışması durumunda Astana ruhunun bitebileceği uyarısını yapmıştı.
Çumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS ülkeleri zirvesine İslam Konferansı dönem Başkanı olarak davetli bulunuyor. Organizasyonun daimi üyeleri ise Rusya, Brezilya, Hindistan, Güney Afrika ve Çin'den oluşuyor.
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