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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 23.01.2020 - 16:18,Son Güncelleme:/

Son dakika: Koronavirüsü yayılıyor: Singapur, Vietnam, Suudi Arabistan...

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Son dakika: Koronavirüsü yayılıyor: Singapur, Vietnam, Suudi Arabistan...

Aralık ayının başında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsü, gelen son dakika bilgisine göre Singapur ve Vietnam aralarında olmak üzere birçok ülkeye sıçramaya başladı.

Çin'de 17 kişinin ölümüne neden olan ve yaklaşık 600 kişiye bulaşan koronavirüsü vakası Singapur'da da görüldü.

Singapur Sağlık Bakanlığı şehirde bulunan, 66 yaşındaki Çin vatandaşı bir erkeğin virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

VİETNAM DA DUYURDU

Vietnam Sağlık bakanlığı, ülkede bulunan 2 Çin vatandaşında koronavirüsü tespit edildiğini duyurdu.

SUUDİ ARABİSTAN'DA HİNDİSTANLI HEMŞİREDE VİRÜS GÖRÜLDÜ

Suudi Arabistan'daki bir Hindistanlı hemşirede virüs görüldü. Hemşire tedaviye alındı. Yapılan açıklamada, tedavi sürecinin olumlu geçtiği belirtildi.

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Çinde virüs kabusu yayılıyor İkinci şehre de sıçradı
Çin'de virüs kabusu yayılıyor! İkinci şehre de sıçradı
Çin'de 'Koronavirüs'ü alarmı
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