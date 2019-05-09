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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
09.05.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Son dakika... KKTC'de hükümet krizi! İstifayı resmen sundu

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Son dakika... KKTC'de hükümet krizi! İstifayı resmen sundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Başbakan ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman liderliğindeki koalisyon hükümeti istifa etti.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Başbakan Erhürman, Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın istifası ve koalisyon ortağı Halkın Partisinin (HP) hükümetten çekilme kararının ardından hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sundu.

İstifayı kabul eden Akıncı, Erhürman'dan teamüller gereği, yeni hükümet kurulana kadar başbakanlık görevine devam etmesini istedi.
Erhürman liderliğindeki koalisyon hükümetinde maliye bakanlığı görevini yürüten Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, dün bakanlık görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Denktaş'ın istifasının ardından ise Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da HP’nin hükümetten çekilme kararı aldığını bildirmişti.

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, gelişmeler üzerine, dün yaptığı açıklamada, yeni hükümetin kurulmasına ilişkin çalışmaların gecikmeden başlaması amacıyla hükümetin istifasını bugün Cumhurbaşkanı'na sunacağını duyurmuştu.

4'LÜ KOALİSYON 16 ŞUBAT'TA GÖREVE BAŞLAMIŞTI

7 Ocak 2018'de yapılan erken genel seçiminin ardından Tufan Erhürman’ın Başbakanlığında 2 Şubat 2018’de kurulan CTP-HP-Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Partiden oluşan Koalisyon Hükümeti, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda 16 Şubat’ta oy çokluğuyla güvenoyu almıştı. Oylamada, hükümet için 27 kabul, 22 ret oyu kullanılmış, 1 kişi de oylamaya katılmamıştı.

KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor.

4’lü koalisyon hükümeti şu isimlerden oluşuyordu:

“Başbakan Tufan Erhürman (CTP), Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay (HP), Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit (TDP), Maliye Bakanı Serdar Denktaş (DP), İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars (HP), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan (HP), Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami (CTP), Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP), Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali (CTP), Sağlık Bakanı Filiz Besim (CTP), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler (TDP)”

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