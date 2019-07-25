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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriDünya Son dakika... KKTC Dışişleri Bakanı Özersay: Bugün başlıyoruz
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Dünya
Fotoğraf: AP
25.07.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

Son dakika... KKTC Dışişleri Bakanı Özersay: Bugün başlıyoruz

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Son dakika... KKTC Dışişleri Bakanı Özersay: Bugün başlıyoruz

KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 45 yıldır kapalı olan Maraş'ta bugün envanter çalışması için sahaya ineceklerini duyurdu.

KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekâtı’ndan sonra Rumların boşaltması nedeniyle 45 yıldır kapalı tutulan Maraş kentinde arazi çalışmalarına bugün başlayacaklarını söyledi.

NTV'de açıklamalarda bulunan Özersay, çalışmalar süresince mülkiyet hakkına sayılı olarak adımlar atacaklarını ve çalışmaların neticesinde statükonun kırılacağını belirtti.

Maraş'la ilgili kararı incelemelerden sonra vereceklerini belirten Özersay, Maraş'ın sivil hayatın bir parçası haline gelmesi gerektiğini vurguladı. 

KKTC'nin Gazimağusa şehrine bağlı olan Maraş, 1974'te Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskana kapatılmıştı.

45 yıllık açılış: KKTC’den ‘hayalet kent’ Maraş hamlesi
45 yıllık açılış: KKTC’den ‘hayalet kent’ Maraş hamlesi
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