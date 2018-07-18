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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Ömer Bilge
18.07.2018 - 14:49, Son Güncelleme:

Son dakika... Kıbrıs açıklarında facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Son dakika... Kıbrıs açıklarında facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

KKTC Yeni Erenköy sahiline 16 mil uzaklıkta bir mülteci gemisi battı. İlk belirlemelere göre 19 mültecinin cansız bedenine ulaşıldı, 30'a yakın kişi ise aranıyor.

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  • Son dakika.. Kıbrıstaki faciadan ilk görüntüler
  • Son dakika.. Kıbrıstaki faciadan ilk görüntüler
  • Son dakika.. Kıbrıstaki faciadan ilk görüntüler
  • Son dakika.. Kıbrıstaki faciadan ilk görüntüler
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KKTC’nin Karpaz Yarımadası’ndaki Yeni Erenköy sahil kasabası açıklarında yaklaşık 150 Suriyeli mülteciyi taşıyan tekne bu sabaha karşı battı, Türkiye ve KKTC’den ekiplerin yardımına koştuğu tekneden şu ana kadar 103 kişi kurtarıldı, 19 mültecinin cesedine ulaşıldı, 30 kadar mülteci ise, denizde aranıyor.

Mülteci teknesi Türkiye ile KKTC'nin tam ortası sayılabilecek bir noktada battı. Türkiye ve KKTC sahil güvenlik gemilerinin kurtarma çalışmalarına bir helikopter de katıldı. Denizden kurtarılan mülteciler, bölgeden geçen ticari gemilere alınırken, batan teknede kaç mültecinin bulunduğu kesin olarak bilinmiyor. 

KURTULANLAR TAŞUCU'NA

Mültecilerden ağır yaralı kurtarılan biri KKTC'ye getirilirken, sağ olarak kurtarılan mülteciler Taşucu limanına sevkedildi. 

KKTC Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, kurtarma ve arama çalışmalarının devam ettiğini ve geminin KKTC'nin Karpaz Yarımadası'ndaki Yeni Erenköy sahil kasabasından 16-17 deniz mili mesafede battığını belirtti. 

İlk gelen bilgiler geminin motor kabininin su alması nedeniyle battığı yönünde. Uzmanlar denizin dalgasız ve rüzgarın da normal olduğuna dikkat çekerek, mülteci gemisinin bilinçli bir şekilde batırılma ihtimaline de dikkat çekiyor. 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (18.07.2018)
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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