Son dakika... Kıbrıs açıklarında facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
KKTC Yeni Erenköy sahiline 16 mil uzaklıkta bir mülteci gemisi battı. İlk belirlemelere göre 19 mültecinin cansız bedenine ulaşıldı, 30'a yakın kişi ise aranıyor.
KKTC’nin Karpaz Yarımadası’ndaki Yeni Erenköy sahil kasabası açıklarında yaklaşık 150 Suriyeli mülteciyi taşıyan tekne bu sabaha karşı battı, Türkiye ve KKTC’den ekiplerin yardımına koştuğu tekneden şu ana kadar 103 kişi kurtarıldı, 19 mültecinin cesedine ulaşıldı, 30 kadar mülteci ise, denizde aranıyor.
Mülteci teknesi Türkiye ile KKTC'nin tam ortası sayılabilecek bir noktada battı. Türkiye ve KKTC sahil güvenlik gemilerinin kurtarma çalışmalarına bir helikopter de katıldı. Denizden kurtarılan mülteciler, bölgeden geçen ticari gemilere alınırken, batan teknede kaç mültecinin bulunduğu kesin olarak bilinmiyor.
KURTULANLAR TAŞUCU'NA
Mültecilerden ağır yaralı kurtarılan biri KKTC'ye getirilirken, sağ olarak kurtarılan mülteciler Taşucu limanına sevkedildi.
KKTC Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, kurtarma ve arama çalışmalarının devam ettiğini ve geminin KKTC'nin Karpaz Yarımadası'ndaki Yeni Erenköy sahil kasabasından 16-17 deniz mili mesafede battığını belirtti.
İlk gelen bilgiler geminin motor kabininin su alması nedeniyle battığı yönünde. Uzmanlar denizin dalgasız ve rüzgarın da normal olduğuna dikkat çekerek, mülteci gemisinin bilinçli bir şekilde batırılma ihtimaline de dikkat çekiyor.
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