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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
22.01.2019 - 16:12, Son Güncelleme:

Son dakika... Kerç Boğazı'ndaki faciadan kurtulan Türkler belli oldu

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Kerç Boğazı'nda meydana gelen kazadan kurtulan Türklerin isimleri belli oldu. O isimler; Ozan Güleç, Eren Köklü, Alper Boyyapan, Tolga Görgülü, Eralp Akat, Emre Şen, Ali Karaoğlu, Tamer Yankı...

Kerç Boğazı'nda alev alan iki gemide yangın söndürme çalışmaları devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi. Gemilerdeki 8 Türk denizcinin kurtarıldığı bildirildi. Türk denizcilerin isimleri: 

Kaptan Ozan Güleç, Üçüncü Kaptan Eren Köklü, Aşçı Alper Boyayapan, Güverte Stajyeri Tolga Görgülü, Kaptan Eralp Akat, İkinci Kaptan Emre Şen, Aşçı Ali Karaoğlu, Güverte Stajyeri Tamer Yankı olarak bildirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Moskova Basın Müşavirliği tarafından AA muhabirine yapılan açıklamada, iki gemide toplam 31 mürettebatın bulunduğu, her iki gemiden toplam 8 Türk vatandaşının kurtarıldığı belirtildi.

Kurtarılan Türk vatandaşlarının sağlık durumlarının iyi olduğunun kaydedildiği açıklamada, “Vefat edenler arasında vatandaşlarımızın da bulunduğu bilgisi intikal etmekle birlikte, net sayının teyidi beklenmektedir.

Rus makamlarından alacağımız ilave bilgileri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.” ifadesi kullanıldı.

 Toplam 4,7 bin tonluk sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan gemilerin Rusya’nın Kuban limanına gittikleri kaydedildi.

 

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