Son dakika... Kerç Boğazı tekrar açıldı
Rusya'nın Kerç Boğazı'nı gemi trafiğine tekrar açtığı duyuruldu.
Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı civarında, Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) ait sınır güvenliği teknesinden Ukrayna savaş gemilerine ateş açılmasının ardından gemi trafiğine kapatılan Kerç Boğazı tekrar açıldı.
EL KONULAN GEMİLER DEMİRLENDİ
Rusya'nın el koyduğu üç adet Ukrayna bayraklı gemi, Kerç Boğazı'ndaki Kırım Limanı'nda demirlendi. Gemilerde herhangi bir hasar olmadığı aktarıldı.
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