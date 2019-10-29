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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AP
29.10.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

Son dakika... Kerbela'da kanlı gece: 18 ölü, 800'den fazla yaralı

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Irak'ın Kerbela kentinde güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi sonucu 18 kişi öldü, 800'den fazla kişi yaralandı.

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  • Irakta protestolar sürüyor
  • Irakta protestolar sürüyor
  • Irakta protestolar sürüyor
  • Irakta protestolar sürüyor
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Irak'ın Kerbela kentinde dün akşam güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi sonucu 18 kişinin öldüğü, 800'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Haklar Komiserliği üyesi Ali Beyatlı yaptığı yazılı açıklamada, "Kerbela'daki aktivist ve hükümete bağlı olmayan taraflardan gelen bilgilere göre, pazartesi akşamı gösterilerde 18 kişi öldü, 800'den fazla kişi de yaralandı." bilgisini verdi.

Güvenlik güçleri, Kerbela'da dün yapılan gösterilere müdahale etmişti. Irak güçlerinin Kerbela'daki protestoculara müdahalesine dair bazı görüntüler sosyal medyada da yayınlanmıştı.

Kerbela Valisi Nusayf Turayhi ise Kerbela'daki askeri komutanlarla yaptığı basın toplantısında, kentteki göstericiler arasında ölenin olmadığını iddia etmişti.

ÖLÜ SAYISI 92'YE YÜKSELDİ

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Haklar Komiserliğinin verilerine göre, Bağdat, orta ve güney kentlerde 25 Ekim'de başlayan gösterilerde ölü sayısı 92'ye yükselmiş oldu.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başlamıştı

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