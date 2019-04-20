Son dakika... Kazakistan'da feci kaza
Kazakistan'da meydana gelen otobüs kazasında en az 11 kişinin öldüğü, 29 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Gelen bilgilere göre kaza sabaha karşı saat 05:00'da meydana geldi. İki araçla çarpışan otobüsün yoldan savrulduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Автобус перевернулся в Казахстане, погибли 11 человек и десятки пострадали https://t.co/Z4M7uQJNkW pic.twitter.com/OovCWkLLEs— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 20 Nisan 2019
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