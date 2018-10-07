Son dakika... Kayıp Interpol Başkanı Ming bulundu! İstifa etti
Çin Hükumeti yetkilileri, 1 haftadır kendisinden haber alınamayan Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL) Başkanı Meng Hongwei’nin yasaları ihlal ettiği iddiasıyla gözaltında olduğunu açıkladı. Interpol, Meng'in istifa ettiğini duyurdu.
Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanı Mıng Hongvey'in yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma altına alındığı açıklandı.
Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı ve Interpol Başkanı Mıng'ın yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturmaya alındığı bildirildi. Interpol tarafından 5 Ekim'de yapılan açıklamada, Fransa'dan Çin'e eylül sonunda gelen Mıng'ın kayıp olduğu ve kendisinden haber alınamadığı kaydedilmişti.
Mıng, Kasım 2016'da Interpol Başkanı seçilmişti.
INTERPOL DUYURDU: İSTİFA ETTİ
Merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Interpol tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mıng'ın istifa ettiği belirtildi.
Interpol Genel Sekreterliği adına yapılan açıklamada, "Bugün, 7 Ekim'de, Fransa Lyon'da bulunan Interpol Genel Sekreterliği, Mıng Hongvey'ın Interpol Başkanı olarak istifa kararını derhal işleme konulmak üzere aldı." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Interpol kuralları gereği yeni başkan belirleninceye kadar, en yaşlı yürütme kurulu üyesi sıfatıyla Güney Koreli Kim Jong Yang'ın görevi devraldığı ve 18-21 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak Genel Kurul'da yeni başkanın seçileceği kaydedildi.
Mıng'ın kayıp olduğu önceki gün duyurulmuş ve bununla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.
Interpol Başkanı seçilmeden önce Çin Komünist Partisi'nde önemli görevler üstlenen Mıng'in ülkesini ziyaret etmek üzere 29 Eylül'de Fransa'yı terk ettiği ve bu tarihten beri kendisinden haber alınamadığı ifade edilmişti.
Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu'ndan bugün yapılan açıklamada ise, Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı da olan Mıng'ın yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturmaya alındığı bildirilmişti.
Mıng, Kasım 2016'da Interpol Başkanı seçilmişti.
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