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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
15.11.2018 - 13:21, Son Güncelleme:

Son dakika: Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişi için idam cezası istendi

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Son dakika: Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişi için idam cezası istendi

Suudi Arabistan Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında 5 kişinin idamını istediğini açıkladı.

Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayeti soruşturmasını yürüten savcı, cinayete katılan ve talimatı veren kişiler hakkında idam cezası istediğini duyurdu. Soruşturmada, Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili suçlanan 21 şüpheliden 11'ine suç isnat edildi, 5'i için idam cezası istendi.

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ayrıntılar da belli oldu. Kaşıkçı'nın ölümünde boğuşma ve öldürücü dozda ilaç verilmesi etkili olduğu belirtildi. Kaşıkçı'nın cesedi parçalara ayrıldığı ve konsolosluktan da bu şekilde çıkarıldığı vurgulandı. Kaşıkçı'nın ülkeye dönmesi için gösterilen çaba başarısız olmasının ardından öldürüldüğü belirtildi. 

Suudi Savcı, eski Kraliyet Divanı Müsteşarı Kahtani'nin görevinin, Kaşıkçı'yı öldürme emri verilen İstanbul'a gelen ekiple buluşmak olduğunu, konsoloslukta kameraları kapatanları tespit ettiklerini, Kaşıkçı'nın öldürücü dozda ilaç ve boğuşma sebebiyle yaşamını yitirdiğini, Kaşıkçı'nın ölüm emrini, İstanbul'a gelen ikna ekibinin liderinin verdiğini, soruşturma kapsamında Kaşıkçı'nın cesedinin hala arandığını, Kaşıkçı'nın cesedini teslim alan yerel işbirlikçinin yaklaşık görüntüsüne ulaşıldığını, soruşturmanın Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ı kapsamadığını ve Kaşıkçı'nın öldürülmesi için ekip kurma emrini eski istihbarat başkan yardımcısı Ahmed el-Asiri'nin verdiğini söyledi.

Görevden alınan eski Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud el-Kahtani'ye yurt dışına çıkma yasağı getirildiği ve sorgulandığı belirtildi. Suudi Savcı, Kaşıkçı cinayeti dosyasının mahkemeye iletildiğini ve soruşturmanın sürdüğünü ifade etti. 

Suudi savcı, Kaşıkçı cinayeti konusunda Türkiye'ye iş birliği anlaşması önerdi. Önerilen iş birliği anlaşması sayesinde Türkiye tarafına Suudi Arabistan'da yürütülen soruşturmanın sonuçlarının aktarılacağı belirtildi. Suudi Savcı'nın iş birliği anlaşması teklifinin cevabını beklediği duyuruldu.

 

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