Son dakika... Kaşıkçı cinayeti ile ilgili flaş iddia
Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
AFP'nin bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberde, Suudi Arabistan'ın iki uzmanı Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtlarının örtbas edilmesi için İstanbul'a gönderdiği belirtildi.
Adının gizli kalmasını isteyen Türk yetkilinin açıklamalarına dayandırılan habere göre başkonsoloslukta polis araştırması öncesi Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı cinayetinin delillerini ortadan kaldırmak için İstanbul'a bir toksikolog ve kimya uzmanı gönderdi.
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