Son dakika... Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Romanya açıklarında Crişan kentinin 128 km güneydoğusunda 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerel saatle 11:43'te meydana gelen deprem yerin 80 km altında oluştu.
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı yaşanmadı.
#Earthquake (#cutremur) M4.1 strikes 140 km E of #Constanţa (#Romania) 13 min ago. More info: https://t.co/7VNdi8kxvR— AllQuakes - EMSC (@EMSC) December 4, 2019
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