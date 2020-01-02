Son dakika: Julian Castro seçim yarışından çekildi

ABD Başkanı Donald Trump'a karşı demokrat kesimden aday olan 44 yaşındaki Julian Castro, yarıştan çekildiğini duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Castro, "Tüm destekçilerime şükranlarımı sunuyorum, başkanlık kampanyamı bugün noktalıyorum" ifadelerini kullandı.

TEK LATİN KÖKENLİ ADAYDI

Meksika kökenli bir aileden gelen ve eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Konut ve Kentsel Gelişim Bakanı olan Julian Castro, seçim yarışında tek latin kökenli adaydı.