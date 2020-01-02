MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Julian Castro seçim yarışından çekildi
GeriDünya Son dakika: Julian Castro seçim yarışından çekildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 02.01.2020 - 17:33,Son Güncelleme:/

Son dakika: Julian Castro seçim yarışından çekildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Julian Castro seçim yarışından çekildi

2020 ABD başkanlık seçimlerine aday olan Julian Castro, yarıştan çekildiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'a karşı demokrat kesimden aday olan 44 yaşındaki Julian Castro, yarıştan çekildiğini duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Castro, "Tüm destekçilerime şükranlarımı sunuyorum, başkanlık kampanyamı bugün noktalıyorum" ifadelerini kullandı.

TEK LATİN KÖKENLİ ADAYDI

Meksika kökenli bir aileden gelen ve eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Konut ve Kentsel Gelişim Bakanı olan Julian Castro, seçim yarışında tek latin kökenli adaydı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle