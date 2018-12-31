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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
31.12.2018 - 11:16, Son Güncelleme:

Son dakika... John Bolton Türkiye'ye geliyor

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, 8 Ocak'ta Türkiye'de temaslarda bulunacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 19 Aralık'ta Amerikan kuvvetlerinin Suriye'den çekileceğini açıklamasının ardından, Türkiye ve ABD arasında bölgedeki güvenliğin koordinasyonuna ilişkin yoğun diplomasi trafiği başladı.

Bu kapsamda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın, İsrail ziyaretinin ardından 7 Ocak'ta Ankara'da olması bekleniyor. 8 Ocak'ta Ankara'da görüşmeler yapacak Bolton'ın aynı gün Türkiye'den ayrılması öngörülüyor.

"BÖLGEDEKİ GÜVENLİK SORUNLARINI KONUŞACAĞIZ"

Bolton, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından ziyarete ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ocakta İsrail ve Türkiye'ye gitmek için sabırsızlanıyorum. DEAŞ'la mücadelenin bir sonraki adımını ve bölgedeki müttefiklerle ortakların karşılaştığı güvenlik sorunlarını konuşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin 24 Aralık'ta yaptığı değerlendirmede, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın konunun koordinasyonunun çok hızlı bir şekilde başlatılması yönünde mutabık kaldıklarını" belirtmişti.

Bir askeri heyetin de Türkiye'ye geleceğini ve Türk mevkidaşlarıyla konunun koordinasyonunu konuşacaklarını söyleyen Kalın, kendisinin Bolton ile telefon diplomasisi yürüttüğünü işaret ederek "Önümüzde bir takvim var şimdi. Tarih kesinleştikçe sizlerle bunu paylaşacağız." demişti.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME TAKVİMİ ELE ALINACAK

Bolton'ın Ankara temaslarında ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ve bölgedeki güvenlik konularının koordinasyonuna ilişkin bu takvimin ele alınması bekleniyor.

Ankara'daki temaslarda, ABD'nin çekilme planının askeri koordinasyonu yapılırken sahada boşluk olmaması için alınacak tüm askeri ve istihbari tedbirlerin ele alınması öngörülüyor.

Görüşmelerde, Türk tarafının, Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden başta DEAŞ ve YPG/PKK terör örgütlerine karşı yürütülen mücadele ile Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve üniter yapısının korunmasının önemini vurgulayacağı tahmin ediliyor.

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