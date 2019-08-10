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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: AP
10.08.2019 - 16:14, Son Güncelleme:

Son dakika... Jeffrey Epstein hücresinde ölü bulundu

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Son dakika... Jeffrey Epstein hücresinde ölü bulundu

ABD'de seks amaçlı insan kaçakçılığıyla ve çocuk istismarıyla suçlanan tutuklu milyarder iş adamı Jeffrey Epstein'ın hücresinde ölü halde bulunduğu bildirildi.

66 yaşındaki Epstein, 2008’de suçlu olduğunu kabul ederek, savcılık makamı ile anlaşmış ve 13 ay hapisle cezalandırılmıştı.

Ajanslara düşen son dakika haberine göre, cinsel taciz suçundan tutuklanan ABD’li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein'in cezaevinde intihar ettiği açıklandı.

EPSTEİN NEYLE SUÇLANIYOR?

Milyarder iş adamı hakkındaki son soruşturma reşit olmayan kızlara para karşılığı cinsel istismarda bulunduğuna ilişkin iddiaları içeriyor. Çocukların yaşlarının 14'e kadar indiği kaydediliyor.

6 Temmuz'da New Jersey'ye özel jetiyle indiğinde gözaltına alınan Epstein, reşit olmayan çok sayıda genç kıza cinsel taciz suçundan geçmişte hüküm giymişti.

2008 yılında suçlu olduğunu kabul ederek, savcılık makamı ile anlaşmış ve olası bir ömür boyu hapis cezası yerine 13 ay hapisle cezalandırılmıştı.

O dönem avukat olan ABD Çalışma Bakanı Alex Acosta, tartışmalı anlaşma nedeniyle istifa etmek zorunda kalmıştı.

Epstein, duruşmasında ifade vermesi beklenen iki tanığa yüklü miktarda para ödemekle de suçlanıyordu.

İşadamı suçlamaları reddediyordu ve suçlu bulunması halinde, 45 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyordu.

Milyarder iş adamı Jeffrey Epstein, zengin ve güçlü insanlarla iyi ilişkileri olan bir isimdi.

ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve İngiltere Prensi Andrew bir dönem arkadaşlık yaptığı isimler arasındaydı.

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