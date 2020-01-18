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Dünya
AA
Haber Giriş: 18.01.2020 - 11:26,Son Güncelleme:/

Son dakika: İtalya'dan Türkiye açıklaması

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Son dakika: İtalya'dan Türkiye açıklaması

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: Akdeniz'in iki büyük ülkesi İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkiler sağlam ve mükemmeldir.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi EastMed, maliyet ve inşaat süreci bakımından orta ve uzun vadeli bir seçenek olamaz.

Akdeniz'in iki büyük ülkesi İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkiler sağlam ve mükemmeldir.

(Libya'da) Ateşkesin izlenmesi için uluslararası bir misyon kurulması koşullar elverdiğinde değerlendirilebilir.

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