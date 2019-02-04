Son dakika... İtalya'dan dikkat çeken Venezuela çıkışı
İtalya'nın diğer Avrupa ülkelerinin aksine, Guaido'yu Venezuela Başkanı olarak görmediği bildirildi.
Reuters'in verdiği son dakika bilgisine göre İtalya, Avrupa Birliği'nin Guaido'yu Venezuela'nın geçici lideri olarak tanımasını onaylamadığını bildirdi.
İtalya, bu gelişmeyle diğer Avrupa Birliği ülkelerinin aksine karar alarak dikkatleri üzerine çekti.
İtalya bu kararıyla birlikte, Avrupa Birliği'nin (AB) Venezuela'da Guaido'yu resmen tanımasını sağlayacak ortak açıklamayı engelleyen ülke oldu. Çünkü AB'de alınan kararlarda üye bütün ülkelerin onayı gerekiyor.
VENEZUELA HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA
Venezuela yönetimi, bazı Avrupa ülkelerinin çok aceleci kararlar aldığını söyleyerek, Guaido'yu geçici başkan olarak görmelerinin kabul edilmeyeceğini söyledi. Bu kararı alan ülkelerle olan ikili ilişkilerin tekrar gözden geçirileceği bildirildi.
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