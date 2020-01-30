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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 30.01.2020 - 14:25,Son Güncelleme:/

Son dakika: İtalya'daki cruise gemisine coronavirüsü karantinası

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Son dakika: İtalya'daki cruise gemisine coronavirüsü karantinası

AFP'de yer verilen son dakika haberine göre; İtalya'da 6 bin kişilik cruise gemisi coronavirüsü nedeniyle karantinaya alındı. Geminin Türkiye yetkilisi 30 Türk yolcu olduğunu açıkladı.

İtalya'da iki kişide virüs riski görülmesi nedeniyle 6 bin kişilik cruise gemisi karantinaya alındı.

Civitavecchia şehrine demirleyen Costa Crociere isimli cruise gemisinde bulunan Çinli çiftin yüksek ateş gibi coronavirüsü semptomları göstermesi nedeniyle gemi karantinaya alındı. Çiftin coronavirüsü test işlemlerinin bitmesi bekleniyor.

Gemide çalışan personelle birlikte 7 bin kişi olduğu belirtiliyor.

Geminin Türkiye yetkilisi Ercan Abitağaoğlu yaptığı açıklamada, gemide 30 Türk yolcu olduğunu açıkladı.

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Son dakika: İtalyadaki cruise gemisine coronavirüsü karantinası

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