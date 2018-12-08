Son dakika... İtalya'da gece kulübünde izdiham: 6 ölü
İtalya'nın Corinaldo kentinde bulunan Lanterna Azzurra adlı gece kulübünde izdiham yaşandı.
Yaşanan izdiham sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla kişi yaralandı.
Yaşamını yitirenlerden beşinin 18 yaşın altında olduğu ve yaralanların 12'sinin durumunun kritik olduğu açıklandı.
Yaklaşık 1340 kişinin bulunduğu tahmin edilen gece kulübünde biber gazı şişesinin alev aldığı, panik sebebiyle herkesin kaçmaya başladığı ve izdihamın bu sebeple yaşandığı belirtiliyor.
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