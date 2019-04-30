Son dakika... İtalya eski başbakanı Berlusconi hastaneye kaldırıldı
İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi karın ağrısı şikayeti sebebiyle hastaneye kaldırıldı.
İtalya'nın eski başbakanlarından 82 yaşındaki Silvio Berlusconi, karın ve böbrek ağrısı şikayeti sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Berlusconi'nin Milano kentindeki San Raffaele Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Sağ görüşlü Forza İtalya (Haydi İtalya) partisinin lideri olan Berlusconi, koalisyonun sistem karşıtı sol görüşlü ortağı "5 Yıldız Hareketi" (M5S) partisinin "1994'ün solcu komünistleri gibi umutsuz ve rekabetçi olmayanlardan oluştuğunu" savundu.
İtalya'da 2001-2006 ve 2008-2011 dönemlerinde başbakan olan Berlusconi, iş adamı olarak da Mediaset medya grubu ve Fininvest finans grubunun kurucusu olarak öne çıkmıştı. Berlusconi, aynı zamanda 1986-2017 tarihleri arasında sahibi olduğu Milan Kulübü'nün başkanlığını yürütmüştü.
Mediaset medya grubuyla ilgili yolsuzluk suçlamasından 2013'te 6 yıl kamu görevlerinden men cezası alan Silvio Berlusconi'nin yasağı iyi hali göz önünde bulundurularak 2018 Mayıs'ta kalkmıştı.
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