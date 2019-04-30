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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: AP
30.04.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Son dakika... İtalya eski başbakanı Berlusconi hastaneye kaldırıldı

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Son dakika... İtalya eski başbakanı Berlusconi hastaneye kaldırıldı

İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi karın ağrısı şikayeti sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

İtalya'nın eski başbakanlarından 82 yaşındaki Silvio Berlusconi, karın ve böbrek ağrısı şikayeti sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Berlusconi'nin Milano kentindeki San Raffaele Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Sağ görüşlü Forza İtalya (Haydi İtalya) partisinin lideri olan Berlusconi, koalisyonun sistem karşıtı sol görüşlü ortağı "5 Yıldız Hareketi" (M5S) partisinin "1994'ün solcu komünistleri gibi umutsuz ve rekabetçi olmayanlardan oluştuğunu" savundu.

İtalya'da 2001-2006 ve 2008-2011 dönemlerinde başbakan olan Berlusconi, iş adamı olarak da Mediaset medya grubu ve Fininvest finans grubunun kurucusu olarak öne çıkmıştı. Berlusconi, aynı zamanda 1986-2017 tarihleri arasında sahibi olduğu Milan Kulübü'nün başkanlığını yürütmüştü.

Mediaset medya grubuyla ilgili yolsuzluk suçlamasından 2013'te 6 yıl kamu görevlerinden men cezası alan Silvio Berlusconi'nin yasağı iyi hali göz önünde bulundurularak 2018 Mayıs'ta kalkmıştı.

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