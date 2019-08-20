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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
20.08.2019 - 17:05, Son Güncelleme:

Son dakika... İtalya Başbakanı Conte istifa edeceğini açıkladı

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Son dakika... İtalya Başbakanı Conte istifa edeceğini açıkladı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, 5 Yıldız Hareketi ve Lig Partisi'nin oluşturduğu koalisyon hükümetinin sona erdiğini belirterek, "Konuşmamın ardından istifamı sunmak üzere Cumhurbaşkanı'na gideceğim." dedi.

Lig Partisi lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin ay başında, koalisyon ortağı M5S'in her şeye "hayır" dediğini öne sürerek çıkardığı kriz ve devamında hükümet için güvenoyu talep etmesinin ardından Başbakan Conte, bugün Senato Genel Kuruluna hitap etti.     

Conte'nin hitabından önce kriz çıkaran Salvini'nin de hükümet sırasında Conte'nin yanına oturması dikkati çekti.     

Bir yılı aşkın süredir görevde olan hükümetlerinin önemli ve büyük işler yaptığını belirten Conte, içinde bulundukları krizden kabinede içişleri bakanlığı görevini yürüten Lig lideri Salvini'yi sorumlu tuttu.     

Conte, yanı başında oturan Salvini'ye yüklenerek, "İçişleri Bakanı, kendisinin ve partisinin çıkarlarını izlemeyi tercih etmiştir." dedi.

Başbakan Conte, "Oylamaya gitmek demokrasinin gereğidir ancak her yıl insanları sandığa götürmek sorumsuzluktur." ifadesini kullandı.     

Salvini'nin hükümetlerini, sürekli "hayır" diyen hükümet olarak yansıtmasına da tepki gösteren Conte, "Hükümet için hem güvenoyu istemek hem de bakanlık görevinde kalmayı açıklamak zor." diye konuştu.

Giuseppe Conte, Salvini'nin Avrupa Parlamentosu seçimlerinden hemen sonra kriz için bahane aramaya başladığını savunarak, bu krizi çıkaran Lig liderinin ülke önünde şimdi büyük sorumluluk üstlendiğine dikkati çekti.     

Son dakika... İtalya Başbakanı Conte istifa edeceğini açıkladı

Conte, son haftalarda meydanlardan kendisine ve hükümetine seslenen Salvini için "Hükümet kriziyle yüzleşmenin yeri meydanlar değil, parlamentodur." ifadelerini kullandı.     

Başbakan Conte, kendisini tanımamalarına rağmen güvenenlere teşekkür ederek, "Bu hükümet deneyimini burada kesmek durumundayım. Bu süreci tamamlama niyetindeyim. Bu noktada hükümet deneyimine son veriyoruz. Konuşmamın ardından istifamı sunmak üzere Cumhurbaşkanı'na gideceğim." dedi.     

Giuseppe Conte, bundan sonraki süreci Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın yürüteceğini sözlerine ekledi.     

Conte'nin konuşması sık sık M5S senatörlerinin alkışlarıyla kesildi.     

Senato'daki konuşmaların ardından Başbakan Conte'nin Cumhurbaşkanı Mattarella'ya istifasını vermesi ve Mattarella'nın da parlamentoda siyasi istişareleri başlatması bekleniyor.     

SARI-YEŞİL KOALİSYON KRİZDE

Parti renklerinden ötürü sarı M5S - yeşil Lig koalisyon olarak anılan teknokrat Başbakan Conte liderliğindeki hükümet, ülkede 4 Mart 2018'de yapılan genel seçimlerde en yüksek oyu alan iki parti arasında 1 Haziran 2018'de kurularak göreve gelmişti.     

Son aylarda fikir ayrılıkları nedeniyle karşı karşıya gelen koalisyon hükümetinin ortakları M5S ile Lig Partisi, Senato’da ay başında yapılan Torino-Lyon Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin oylamada da karşıt saflarda yer alınca Lig lideri Salvini'den, "hükümetin parlamentoda çoğunluğunu kaybettiği" gerekçesiyle bir an önce erken seçime gidilmesi çağrısı gelmişti.     

Salvini’nin bu çıkışı koalisyon ortağı M5S ve Başbakan Conte’nin sert tepkisini çekmişti.

Lig Partisi’nin Conte için güvenoyu istemesi tansiyonu yükseltmiş, bunun bir an önce yapılması için bastırması Senato’nun geçen hafta olağanüstü toplanmasına yol açmıştı. Senato Genel Kurulu geçen hafta yaptığı olağanüstü toplantıda güvenoyunun öne alınması için yapılan önergeler reddedilmiş, gözler bugüne çevrilmişti.

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