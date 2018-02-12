İsrail'den şok iddia: ABD ile görüştük...

İsrail Başbakanlık Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun bugün başkanı olduğu Likud Partisi'ndeki milletvekilleri ile toplantı yaptığı belirtildi.

Netanyahu'nun Batı Şeria'nın tam egemenliği ve buradaki yasa dışı Yahudi yerleşimlerin İsrail'e ilhak edilmesi konusunu ABD yönetimi ile görüştüğünü ifade ettiği toplantının detaylarına ilişkin şunlar kaydedildi:

"(Batı Şeria'da) egemenliğin uygulanması konusunda, bu konuyu Amerikalılar ile bir süredir görüştüğümü söylüyorum. Bu konuda şu prensipleri takip ediyoruz. Birinci olarak Amerikalılar ile koordinasyon, çünkü onlar ile bağımız İsrail devleti ve yerleşimler için stratejik bir kazanım. İkinci olarak, bu özel değil bir hükümet girişimi olmalı, çünkü tarihi bir hamle."

BEYAZ SARAY'DAN GÖRÜŞMELERE YALANLAMA

Buna karşın Beyaz Saray Sözcüsü Josh Raffel'in, Washington'ın İsrail ile Batı Şeria'daki yerleşimleri ilhak etmesi konusunu görüştüğü haberlerini yalanladığı İsrail basınında yer aldı. Raffel, İsrail ve Amerika'nın "böyle bir teklifi hiç tartışmadığını" belirterek, ABD başkanının tüm dikkatini "İsrail-Filistin arasında yeni bir barış girişimine" verdiğini belirtti.

FİLİSTİN'DEN UYARI

Filistin, İsrail'in işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimleri ilhakına dair attığı adımlar konusunda uyarıda bulundu.



Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim birimlerini İsrail topraklarına ilhak ederek, "tam egemenlik" için ABD yönetimi ile görüştüğüne dair" açıklamasına tepki gösterdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan açıklamasında Ebu Rudeyne, yerleşim yerlerini kontrol altına almaya ilişkin İsrail tarafından atılacak tek taraflı adımın istikrarsızlık ve daha fazla gerginliğe neden olacağını söyledi.

GERGİNLİĞE YOL AÇAR

Ebu Rudeyne, "Bizler bu türden adımların uygulanmaması konusunda uyarılarda bulunuyoruz. (İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak çabaları) Barış çalışmalarını kurtarmaya dönük çabaları sonlandırır ve daha fazla gerginliğe yol açar." değerlendirmesinde bulundu.

Ebu Rudeyne, Filistin topraklarının durumuna ilişkin yapılan bu tür açıklamaların tüm uluslararası meşruiyet kararlarına aykırı olduğunu vurguladı.

YASA TEKLİFİ

Geçen yılın sonunda, Likud Parti Merkez Komitesi, İsrail parlamentosuna Batı Şeria'nın İsrail'e ilhak edilmesi yönünde bir yasa teklifi sunmuştu. Öte yandan, söz konusu yasa teklifinin hükümetin ajandasından dün çıkarıldığı bildirilmişti.