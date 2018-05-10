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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
10.05.2018 - 23:03, Son Güncelleme:

İsrail'den dikkat çeken çıkış: "Yeni ittifakın habercisi"

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İsrail'den dikkat çeken çıkış: "Yeni ittifakın habercisi"

İsrail, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde dün gece yaşanan olaylarda İsrail'e desteğini açıklayan Körfez ülkesi Bahreyn'in tavrını "Ortadoğu'da kurulan yeni ittifakın habercisi" olarak değerlendirdi.

İsrail İletişim Bakanı Eyüp Kara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'de İran güçlerinin konuşlu olduğu noktalara yönelik saldırılarının ardından Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed bin Muhammed Al Halife'nin yaptığı destek açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Dürzi-Arap asıllı Bakan Kara, "Al Halife’nin tepkisi, İran'ın düşmanca saldırılarına karşı İsrail'e verilmiş tarihi bir destek niteliğindedir." ifadelerini kullandı.
Al Halife'nin açıklamasının "Ortadoğu'da kurulan yeni ittifakın habercisi" olduğuna vurgu yapan Kara, şunları kaydetti:

"İSRAİL ÖNEMLİ BİR PARÇASI"

"Bu destek Ortadoğu'da kurulan yeni ittifakı yansıtıyor. Başbakan'ın (Binyamin Netanyahu) değerli çalışmaları sayesinde İsrail, bu ittifakın önemli bir parçasını teşkil ediyor."

Bahreyn Dışişleri Bakanı Al Halife, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İran bölgedeki mevcut durumu ihlal etmeyi, gücü ve füzeleriyle ülkelere müdahaleyi sürdürdüğü müddetçe, İsrail'in de aralarında bulunduğu bölge devletlerinin, tehlike kaynaklarını yok ederek kendilerini savunma hakkı bulunmaktadır." ifadelerine yer vermişti.

ROKET İDDİASI

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün dün gece Suriye'den İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki üslere doğru 20 kadar roket fırlattığını ileri süren İsrail, bu saldırıya karşılık Suriye'de İran güçlerinin konuşlu olduğu 26 noktayı savaş uçaklarıyla vurmuştu. İran ise "İsrail'e roket saldırısı düzenlediği" iddialarını yalanlamıştı. 

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