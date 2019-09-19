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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
19.09.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

Son dakika... İsrail'de sürpriz gelişme! Netanyahu rakibine çağrı yaptı

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Son dakika... İsrail'de sürpriz gelişme! Netanyahu rakibine çağrı yaptı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'a ulusal birlik hükümeti kurma çağrısında bulundu. Ancak Gantz, seçim öncesi yaptığı açıklamalarda Likud ile koalisyon kurmaya hazır olduklarını ancak bunun için Netanyahu'nun parti liderliğinden ayrılması gerektiğini dile getirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'a ulusal birlik hükümeti kurma çağrısında bulundu.

NETANYAHU-GANTZ KOALİSYONU

Koalisyon hükümetinin kurulması için en çok dile getirilen senaryo ise Netahyahu'nun partisi Likud ile Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz'ın ittifak yapması.

Bu iki partinin kuracağı ulusal birlik hükümeti, koalisyon kurmak için gerekli sandalye sayısını rahat aşıyor ve hiçbir partinin desteğine de ihtiyaç duymuyor.

Ancak Gantz, seçim öncesi yaptığı açıklamalarda Likud ile koalisyon kurmaya hazır olduklarını ancak bunun için Netanyahu'nun parti liderliğinden ayrılması gerektiğini dile getirmişti.

Sandık seçim çıkış anketlerinin açıklanmasından sonra yaptığı konuşmada Gantz, ulusal birlik hükümeti kurulması için herkesle görüşeceğini belirtti.

Likud'un önde gelen isimleri de yaptıkları açıklamalarda liderleri Netanyahu'nun arkasında duracaklarını belirterek Gantz’ın seçimlerden önce yaptığı açıklamalara bir nevi kapıları kapattı.

Netanyahu ise "solcu" olmakla itham ettiği ve seçim kampanyasında sık sık hedef aldığı Gantz ile koalisyon kurma ihtimali konusunda bu sabah erken saatlere kadar rengini pek belli etmemişti.

İsrail Başbakanı bu sabah erken saatlerde başkent Tel Aviv'deki Likud merkezinde yaptığı konuşmada, "İsrail'e ve onun halkına hizmet etmeye devam edeceğim." demekle yetindi.

Netanyahu "İsrail'in güçlü, istikrarlı, siyonist bir hükümete ihtiyacı var." diyerek Gantz ile ulusal birlik hükümeti kurmaya yeşil ışık yaktı.

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