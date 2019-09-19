Son dakika... İsrail'de sürpriz gelişme! Netanyahu rakibine çağrı yaptı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'a ulusal birlik hükümeti kurma çağrısında bulundu. Ancak Gantz, seçim öncesi yaptığı açıklamalarda Likud ile koalisyon kurmaya hazır olduklarını ancak bunun için Netanyahu'nun parti liderliğinden ayrılması gerektiğini dile getirmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'a ulusal birlik hükümeti kurma çağrısında bulundu.
NETANYAHU-GANTZ KOALİSYONU
Koalisyon hükümetinin kurulması için en çok dile getirilen senaryo ise Netahyahu'nun partisi Likud ile Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz'ın ittifak yapması.
Bu iki partinin kuracağı ulusal birlik hükümeti, koalisyon kurmak için gerekli sandalye sayısını rahat aşıyor ve hiçbir partinin desteğine de ihtiyaç duymuyor.
Ancak Gantz, seçim öncesi yaptığı açıklamalarda Likud ile koalisyon kurmaya hazır olduklarını ancak bunun için Netanyahu'nun parti liderliğinden ayrılması gerektiğini dile getirmişti.
Sandık seçim çıkış anketlerinin açıklanmasından sonra yaptığı konuşmada Gantz, ulusal birlik hükümeti kurulması için herkesle görüşeceğini belirtti.
Likud'un önde gelen isimleri de yaptıkları açıklamalarda liderleri Netanyahu'nun arkasında duracaklarını belirterek Gantz’ın seçimlerden önce yaptığı açıklamalara bir nevi kapıları kapattı.
Netanyahu ise "solcu" olmakla itham ettiği ve seçim kampanyasında sık sık hedef aldığı Gantz ile koalisyon kurma ihtimali konusunda bu sabah erken saatlere kadar rengini pek belli etmemişti.
İsrail Başbakanı bu sabah erken saatlerde başkent Tel Aviv'deki Likud merkezinde yaptığı konuşmada, "İsrail'e ve onun halkına hizmet etmeye devam edeceğim." demekle yetindi.
Netanyahu "İsrail'in güçlü, istikrarlı, siyonist bir hükümete ihtiyacı var." diyerek Gantz ile ulusal birlik hükümeti kurmaya yeşil ışık yaktı.
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