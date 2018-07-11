Son dakika.. İsrail Suriye'deki insansız hava aracını düşürdü
Reuters haber ajansı, Suriye'den İsrail'e doğru yaklaşan bir insansız hava aracının İsrail ordusundaki Patriot hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu.
Reuters'ın aktardığına göre, İsrail ordusu, yaptığı açıklamada Suriye tarafından Golan Tepeleri'ne insansız hava aracı sızdığını öne sürdü.
İsrail ordusuna göre kimliği belirsiz insansız hava aracına karşı Patriot hava savunma sisteminden füze ateşlendi.
Ayrıntılar geliyor...
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