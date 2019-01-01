Son dakika... İsrail siyasetinde flaş gelişme

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İsrail'de İşçi partisi lideri Avi Gabbay, Siyonist Birlik Bloku lideri Tzipi Livni ile iş birliğini sonlandırdığını duyurdu.
İsrail'de İşçi partisi lideri Avi Gabbay, Siyonist Birlik Bloku lideri ve Hatnua Partisi Başkanı Tzipi Livni ile iş birliğini sonlandırma kararı aldığını duyurdu.
Kararı basın toplantısında duyuran Gabbay, iş birliklerine inancının tam olduğunu fakat başarılı iş birliklerinin arkadaşlık, anlaşmalara uyum ve atılacak adımlara riayet etmeyi gerektirdiğini söyledi.
Karar sürpriz olarak nitelendirildi. Livni, Gabbay'ın kararı hakkında açıklama yapmaktan kaçındı.
9 Nisan 2019 seçimleri öncesinde düzenlenen anketler, son seçimde parlamentoda 24 sandalye kazanan Siyonist Birlik Bloku'nun sandalye sayısının 9'a kadar düşebileceği olasılığını gösteriyor.
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