Son dakika.. İsrail meclisi tartışmalı yasa tasarısını kabul etti
İsrail parlamentosu 7 yıldır hazırlık aşamasında olan tartışmalı 'Yahudi ulus devleti' yasa tasarısını kabul etti. 'Yahudi Ulusal Devlet Yasa Tasarısı'nda, İsrail hukukunda boşluk olması durumunda Yahudi şeriatının temel alınması, sadece Yahudilerin girebildiği yerleşim bölgelerinin oluşturulması, Arapça'nın resmi dil olmaktan çıkarılması ve dünyadaki tüm Yahudilere İsrail'e dönme hakkı tanınması gibi tartışmalı maddeler bulunuyor.
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