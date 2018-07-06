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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
06.07.2018 - 16:34, Son Güncelleme:

Son dakika... İsrail tekrar vurdu

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Son dakika... İsrail tekrar vurdu

Suriye'nin Dera kentinde yaşanan şiddetli çatışmadan kaçarak İsrail’in işgalinde bulunan Golan tepeleri yakınına kamp kuran Suriye muhaliflerine rejim güçlerinin top atışı yapmasına İsrail’in karşılık verdiği bildirildi.

İsrail ordusu, Suriye'de Beşar Esad güçlerine ait bir askeri noktayı vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Esed güçleri tarafından ateşlenen bir havan topunun İsrail ile Suriye sınırındaki tampon bölgeye düşmesi üzerine sınırda bulunan İsrail askerleri rejim güçlerine ait bir askeri noktayı vurdu.

Esad güçleri tarafından atıldığı ileri sürülen ve İsrail ile Suriye sınırındaki tampon bölgeye düşen havan topunun, Suriye'nin İsrail sınırına yakın bölgede yaşanan iç savaş nedeniyle atılmış olduğu belirtildi.

Açıklamada Esad güçlerine ait askeri noktanın nasıl vurulduğu ve saldırıda kayıp olup olmadığına ilişkin herhangi bir bilgi verilmezken, İsrail ordusunun Suriye iç savaşına müdahil olmadığı belirtilerek "Ancak 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması uygulanmaya devam edecektir." denildi.
Suriye'de rejim güçleri ve destekçileri, ülkenin güneybatısındaki Dera'da 10 Haziran'dan itibaren muhaliflerin elinde bazı noktaları ele geçirmiş, 20 Haziran'da da Rusya'nın hava saldırıları başlamıştı.

İsrail'in 1967'deki Altı Gün Savaşları sırasında Golan Tepeleri'ni işgal etmesinin ardından, 1973'te İsrail ve Suriye arasındaki savaş sonrasında Suriye, bölgenin yüzde 5'ini geri almıştı. İki ülke arasında 1974'te oluşturulan tampon bölgede UNDOF, İsrail ve Suriye arasındaki Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması'nı izlemek üzere bölgede bulunuyor. UNDOF misyonunda Nisan 2018 itibarıyla Fiji, İrlanda, Hindistan, Nepal ve Gana'dan bin 112 barış gücü görevlisi yer alıyor.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (06.07.2018)
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