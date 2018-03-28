Son dakika! İsrail duyurdu! 'Saldırılara yeniden başladık'
İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, "The Jerusalem Post" gazetesine verdiği demeçte, geçen ay bir İsrail savaş uçağının düşürülmesinin ardından Suriye bölgelerini yeniden hedef almaya başladıklarını belirtti. Eisenkot, İsrail'in Gazze sınırına askeri sevkıyat yaptığını ve bölgede 100 keskin nişancı konuşlandırıldığını söyledi.
İsrail Genelkurmay Başkanı Gaid Eisonkot, Ortadoğu krizine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. İsrailli yetkili, geçen ay bir İsrail savaş uçağının düşürülmesinin ardından Suriye bölgelerini yeniden hedef almaya başladıklarını ifade etti.
İRAN'I YENİDEN SUÇLADI
İsrail radyosunun haberine göre, Eisenkot, ülkenin kuzeyinde düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, Filistin'in patlama noktasında olduğunu, bu nedenle teyakkuz halini sürekli muhafaza etmeleri gerektiğini ifade etti.
İran'ın Suriye ve Lübnan topraklarına tutunduğunu ve Hizbullah'ın silahlanmasını desteklediğini kaydeden Eisenkot, artan tehditlere karşı kararlılıkla çalışmaları, ülkeyi korumak ve düşmana karşı savaşı kazanmak için üstünlüklerini göstermeleri gerektiğini belirtti.
İsrail basınında son aylarda Gazze'de insani durumun çok kötüleştiği ve bunun askeri bir gerilime yol açabileceği yönünde değerlendirmeler yer almıştı.
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