Son dakika... İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran çıkışı
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından İran hedeflerine yönelik saldırılarını ABD'nin tam desteği ile artıracaklarını söyledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklamasının ardından konuştu.
Netanyahu, İsrail'in İran'ın Suriye'deki konumunu sağlamlaştırma hedeflerine yönelik saldırılarını sürdüreceğini söyledi.
Netanyahu ayrıca İsrail'in, Lübnan sınırındaki Hizbullah'a ait tünelleri imha etme çalışmalarını da sürdürdüğünü belirtti.
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