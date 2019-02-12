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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
12.02.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

Son dakika... İspanya'da o davaya başlandı

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Son dakika... İspanya'da o davaya başlandı

Katalonya'daki yasa dışı bağımsızlık yanlısı referandumdan yaklaşık 1,5 yıl sonra 12 Katalan siyasetçi mahkemeye çıkarıldı.

İspanya'da Katalonya'daki bağımsızlık girişimleri nedeniyle "devlete karşı ayaklanma" dahil 4 farklı suçla suçlanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü lideri hakkındaki dava Madrid'deki Yüksek Mahkeme'de başladı.

İspanyol basınının "ülke tarihinin en önemli davalarından biri" olarak nitelediği ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin davasını izlemek için ulusal ve uluslararası 170'ten fazla medya kurumundan yaklaşık 600 gazeteci akredite oldu.

Katalonya özerk yönetiminde Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim 2017'de yapılan bağımsızlık referandumuyla bağlantılı olarak suçlanan 12 sanıktan 9'u tutuklu yargılanıyor.

Dava için iki hafta önce Katalonya'daki cezaevlerinden Madrid'deki iki cezaevine nakledilen 9 tutuklu sanık, sabah erken saatlerde jandarmaya ait minibüslerle Yüksek Mahkeme'ye getirildi. Tutuksuz yargılanan 3 sanık ise yürüyerek mahkeme salonuna geldi.

Sanıklara, Savcılık, İspanya hükümeti adına dava açma yetkisi olan Devlet Avukatlığı ve aşırı sağ görüşlü Vox partisi olmak üzere toplam 3 kurumdan "devlete karşı ayaklanma", "isyana teşvik", "devletin kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlamalarıyla farklı hapis cezaları talep ediliyor.

Savcılık, tutuklu 9 Katalan siyasetçiyi "devlete karşı ayaklanma" ile suçlarken, bunlardan eski Katalonya Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras için 25 yıl, eski Katalonya Meclis Başkanı Carme Forcadell, eski Katalonya Meclis Divanı Üyesi Jordi Sanchez ve bağımsızlık yanlısı Omnium Cultural adlı sivil toplum örgütünün eski başkanı Jordi Cuixart için 17'şer yıl; 5 eski Katalan bakan için 16'şar yıl ve tutuksuz yargılanan 3 eski Katalan bakan için 7'şer yıl hapis talep ediliyor.

Aşırı sağcı Vox partisi ise tutuklu yargılanan Katalan siyasetçiler için 74'er yıl hapis cezası istiyor.

3 ay sürmesi beklenen davada eski İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, eski İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria, eski Maliye Bakanı Cristobal Montoro, Katalonya Meclis Başkanı Roger Torrent, eski Katalonya Başkanı Artur Mas, Barselona Belediye Başkanı Ada Colau ve Bask özerk yönetimi başkanı İnigo Urkullu gibi önemli isimler de şahit olarak dinlenecek.

Diğer yandan bağımsızlık referandumun gerçekleşmesinde en büyük rolü oynayan eski Katalonya Başkanı Carles Puigdemont ile onun gibi yurt dışına kaçan eski Katalan bakanlardan Antonio Comin, Lluis Puig, Meritxell Serret ve Calra Ponsati, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisinin Genel Sekreteri Marta Rovira ve Halk Birliği Adaylığı (CUP) partisinden eski milletvekili Anna Gabriel ise bu davada yargılanmayacak.

Almanya mahkemesi, 25 Mart 2018'de Danimarka sınırını geçtikten sonra Almanya sınırlarında otoyolda gözaltına alınan Carles Puigdemont'un sadece "kamu mallarını kötüye kullanmak" suçundan yargılanması şartıyla İspanya'ya iade edilebileceğini açıklamış, İspanya Yüksek Mahkemesi de bunun üzerine Puigdemont hakkındaki uluslararası arama ve yakalama kararını değiştirip, ulusal sınırları kapsayacak hale getirmişti.

PROTESTO İÇİN KATALONYA PARLAMENTOSU KAPILARINI KAPATTI, AYRILIKÇILAR GÖSTERİ YAPTI

Öte yandan bağımsızlık yanlısı gruplar, Yüksek Mahkeme'deki davayı protesto etmek için Katalonya bölgesinde gösteriler düzenlendi.

Barselona'daki bazı çevre yolları trafiğe kapatılırken, gün içerisinde de öğrenciler ve bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütlerince gösteriler organize edildiği duyuruldu. Bağımsızlık girişimlerine destek veren CSC sendikası da, Madrid'deki davayı protesto etmek için Katalonya'da 21 Şubat'ta greve gidileceğini açıkladı.

Ayrıca Katalonya özerk yönetim parlamentosu da davadan dolayı bugünkü tüm oturumlarını iptal edip, kapılarını kapattı. Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Quim Torra, Katalonya Parlamento Başkanı Roger Torrent, ayrılıkçı siyasi partilerden milletvekilleri, Katalonya Ulusal Asamblesi ile Omnium Cultural adı bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütlerinin liderleri ve sanık aileleri sanıklara destek olmak için Yüksek Mahkeme'ye geldi.

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