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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
20.12.2018 - 13:18, Son Güncelleme:

Son dakika... İspanya'da göçmen faciası

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Son dakika... İspanya'da göçmen faciası

İspanya'da arama kurtarma ekipleri, ülkenin güney sahilinde bir göçmen teknesinin battığını duyurdu.

Akdeniz'in batısında İspanya ile Fas arasındaki Alboran Denizi'nde düzensiz göçmen taşıyan tekne bulunduğu, teknedeki 12 kişinin öldüğü, 12 kişinin de kayıp olduğunun tespit edildiği bildirildi.

İspanya Kızıl Haç örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sahil Güvenlik ekiplerinin Alboran Denizi'nde tespit ettiği teknedeki düzensiz göçmenlerden biri hamile kadın olmak üzere 12'sinin öldüğü, 12'sinin kaybolduğu, 31'inin ise kurtarıldığı belirtildi.

Düzensiz göçmenlerden 11'inin cesedinin tekne içinde bulunduğu, birinin ise hastanede hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, düzensiz göçmenlerin nasıl öldüklerine ilişkin bilgi verilmedi.

Yetkililer, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin 18 Aralık'ta Fas sahillerinden yola çıktığını açıklarken, bölgede düzensiz göçmen taşıyan 3 teknenin daha arandığını duyurdu.

SİYASİ PARTİLERE "GÖÇMENLERE KARŞI AYRIMCI VE MİLLİYETÇİ SÖYLEMLERİ DURDURUN" ÇAĞRISI

Öte yandan İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, mecliste bugün yapılan "muhalefetten hükümete sorular" oturumunda yaptığı konuşmada, mecliste grubu olan tüm siyasi partilere "göçmenlere karşı ayrımcı ve milliyetçi söylemleri durdurun" çağrısı yaptı.

Borrell ayrıca Fas'ın Marakeş kentinde 11 Aralık'ta yapılan kongrede İspanya'nın da imza attığı Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen Paktı'nın "iyi yazılmış, etkili ve kapsamlı bir metin olduğunu" söyledi.

İspanya'ya deniz yoluyla gelen düzensiz göçmen sayısında bu yıl rekor bir artış gözlendiği, ülkeye 15 Ekim'e kadar olan dönemde toplam 43 bin 467 düzensiz göçmenin geldiği ve bunun 2017'nin aynı dönemine oranla yüzde 200 daha fazla olduğu bildirilmişti.

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