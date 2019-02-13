Son dakika... İspanya'da erken seçim sesleri
İspanya Başbakanı, Cuma günü kabineyi erken seçim nedeniyle toplamayı planladığını açıkladı.
İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, erken seçimi değerlendirmek için Cuma günü kabineyi toplayacağını açıkladı.
İspanya'da 8 aydır iktidarda olan sosyalist azınlık hükümetinin meclise sunduğu 2019 yılı bütçesinin reddedilmesiyle Başbakan Pedro Sanchez'in erken seçime gitme kararı alması bekleniyordu.
Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) azınlık hükümetinin bütçe teklifine sadece sistem karşıtı Podemos partisi destek verirken, bütçenin reddedilmesinde ayrılıkçı Katalan siyasi partiler kilit rol oynadı.
Ayrılıkçı Katalan siyasi partilerin bütçeye destek vermek için "kendi geleceğine karar verme hakkının müzakere edilmesini sağlayacak bir diyalog masası kurulmasını" ön koşul koydu. Hükümetin, İspanya'nın ulusal egemenliği üzerine hiçbir şeyi müzakere etmeyeceğini açıklaması üzerine de ayrılıkçı Katalanlar bütçeye desteklerini çekti.
Muhalefetteki 6 siyasi partinin bütçe karşıtı önerilerinin 158 "hayır"a karşı 191 "evet" oyu ile kabul edilmesiyle hükümetin bütçeyi geçirme girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.
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