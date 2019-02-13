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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
13.02.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

Son dakika... İspanya'da bütçe teklifi reddedildi

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Son dakika... İspanya'da bütçe teklifi reddedildi

İspanya'da 8 aydır iktidarda olan sosyalist azınlık hükümetinin meclise sunduğu 2019 yılı bütçesinin reddedilmesiyle Başbakan Pedro Sanchez'in erken seçime gitme kararı alması bekleniyor.

Sosyalist azınlık hükümetinin, meclise sunduğu 2019  bütçesi iki gündür yapılan görüşmelerin ardından reddedildi.     

Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) azınlık hükümetinin bütçe teklifine sadece sistem karşıtı Podemos partisi destek verirken, bütçenin reddedilmesinde ayrılıkçı Katalan siyasi partiler kilit rol oynadı.     

Ayrılıkçı Katalan siyasi partilerin bütçeye destek vermek için "kendi geleceğine karar verme hakkının müzakere edilmesini sağlayacak bir diyalog masası kurulmasını" ön koşul koydu. Hükümetin, İspanya'nın ulusal egemenliği üzerine hiçbir şeyi müzakere etmeyeceğini açıklaması üzerine de ayrılıkçı Katalanlar bütçeye desteklerini çekti.     

Muhalefetteki 6 siyasi partinin bütçe karşıtı önerilerinin 158 "hayır"a karşı 191 "evet" oyu ile kabul edilmesiyle hükümetin bütçeyi geçirme girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.     

İspanya'da diktatör Francisco Franco'nun ölümünün (1975) ardından başlayan demokrasi döneminde ikinci kez bir hükümetin meclise sunduğu bütçe reddedildi. İlki yine sosyalist bir lider olan Felipe Gonzalez'in başbakanlığında 1995 yılında olmuştu.     

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in bütçenin reddedilmesinden dolayı  erken seçim kararı alması bekleniyor.     

Siyasi kulislerde seçim tarihi olarak 28 Nisan ya da Avrupa Parlamentosu ile bazı özerk yönetim ve belediye seçimlerinin yapılacağı 26 Mayıs öne çıkıyor.     

Son genel seçimin 26 Haziran 2016'da yapıldığı ülkede bir sonraki seçimin 2020'de yapılması gerekiyordu.     

2016 yılındaki seçimlerde hiçbir partinin mecliste çoğunluğu sağlayamaması üzerine en fazla oyu alan sağ görüşlü Halk Partisi (PP) azınlık hükümeti kurmuştu. Ancak yolsuzluk iddialarından dolayı Haziran 2018'de  güvensizlik önergesinin kabulüyle PP hükümeti düşmüş yerine PSOE azınlık hükümeti kurmuştu.       

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