Son dakika... İspanya'da açlık grevi krizi sona erdi
İspanya'nın Katalonya bölgesinde düzenlenen bağımsızlık referandumunun ardından tutuklanan ayrılıkçı liderlerin başlattıkları açlık grevinin sona erdiği duyuruldu.
İspanya'nın Katalonya bölgesinde düzenlenen bağımsızlık referandumunun ardından tutuklanan ayrılıkçı liderlerin başlattıkları açlık grevinin sona erdiği duyuruldu.
KATALONYA KRİZİ
Katalonya Özerk Yönetimi, 1 Ekim'de yasa dışı bağımsızlık referandumuna gitmiş, 27 Ekim'de de tek taraflı olarak bağımsızlık ilan etmişti. Bunun üzerine merkezi hükümet, yerel hükümet ve parlamentoyu feshederek, bölgeyi geçici olarak doğrudan yönetmeye başlamıştı.
Krizle beraber, aralarında büyük bankaların da olduğu en az 3 bin şirket merkezlerini Katalonya'dan taşımış, 2 bin 587 kişi işten çıkarılmış ve bölgeye gelen turist sayısında yüzde 20'ye yakın düşüş yaşanmıştı.
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