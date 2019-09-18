Son dakika... İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait uçak düştü
İspanya Hava Kuvvetlerine ait küçük bir uçak ülkenin Murcia kentinde yer alan Mar Menor Gölü'ne düştü. Uçakta biri eğitmen biri de öğrenci olmak üzere iki kişinin bulunduğu aktarıldı.
İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın İspanya'nın Murcia kenti yakınlarındaki Mar Menor Gölü'ne düştüğü bildirildi.
İspanya ordusuna ait düşen uçakta biri eğitmen biri de öğrenci olmak üzere iki kişinin bulunduğu ve iki kişinin de yaşamını yitirdiği aktarıldı.
12.00 h. El 1-1-2 recibe una decena de llamadas informando de que una aeronave del @EjercitoAire ha caído a Mar Menor, frente a #SanJavier. Servicios de emergencia en la zona.— 112 Región de Murcia (@112rmurcia) 18 Eylül 2019
Olaya tanık olan çok sayıda kişi acil durum hattını arayarak konu hakkında bilgilendirme yaptı.
Geçtiğimiz hafta aynı bölgede bir başka uçağın düştüğü ve uçağın pilotunun yaşamını yitirdiği biliniyor.
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