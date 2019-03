Son dakika... İskoçya'da şüpheli paket alarmı

İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi'nde posta odasında bulunan şüpheli paket sebebiyle kampüs yerleşkesinin boşaltıldığı duyuruldu.

Üniversitenin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şu an için bu binalar kapatıldı: Boyd Orr Binası, Posta Odası, Hazırlık Eğitim Teşkilatı ve yanındaki bina, Wolfson Tıp binası, Bower binası, Isabella Elder binası, James McCune Smith Eğitim Merkezi alanı ve Joseph Black binası"

"İskoçya polisinin tavsiyesiyle üniversitenin ana kampüsünde bulunan birkaç bina, üniversitenin posta odasında bulunan şüpheli paket sebebiytle tedbir amacıyla boşaltıldı. Polis olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor."

