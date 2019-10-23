Son dakika... İran'dan Soçi mutabakatına ilk yorum
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Türkiye ve Rusya arasında imzalanan Soçi mutabakatına ilişkin olarak, "Türkiye ve Rusya'nın yaptığı anlaşma Suriye'de güvenliğin yeniden sağlanması için olumlu bir adım." yorumunda bulundu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Türkiye ve Rusya'nın üzerinde anlaştığı Soçi mutabakatını değerlendirdi.
Sözcü Musevi, "Türkiye ve Rusya'nın yaptığı anlaşma Suriye'de güvenliğin yeniden sağlanması için olumlu bir adım." dedi.
Musevi ayrıca söz konusu mutabakatın Türkiye'nin güvenlik endişelerine çözüm olmasını ve Suriye'de barışı sağlamasını umduğunu belirtti.
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