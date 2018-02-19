Son dakika: İran'dan görülmemiş tehdit

Hem görsel hem de videolu yayınlanan görüntülerde Hasan Nasrallah'ın konuşması ile son buldu. Video içindeki yazılara İsrail'in kullandığı İbranice açıklamalar konulması dikkatlerden kaçmadı.

İran'ın videoda hedef tahtasına oturttuğu yerler Kariş, Tamar ve Leviathan oldu. Bu bölgelerin İsrail için hayati öneme sahip doğalgaz sahalarının olması dikkatten kaçmadı.

İsrail başbakanı Netanyahu'nun Münih Güvenlik Konferansı'nda İran'a ait İHA'nın parçalarını göstermesi karşılığında İran'ın bu tepkiyi verdiği düşünülüyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR