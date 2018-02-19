Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Son dakika: İran'dan görülmemiş tehdit

    Son dakika: İran'dan görülmemiş tehdit

    Hürriyet Haber
    19.02.2018 - 19:11 | Son Güncelleme:

    İran Hüzbullah'ına ve Devrim Muhafızlarına yakın bir kanaldan İran'ın askeri füzeleri'nin İsrail'in önemli merkezlerinin lokasyon bilgileri ve görüntüleri paylaşıldı.

    Hem görsel hem de videolu yayınlanan görüntülerde Hasan Nasrallah'ın konuşması ile son buldu. Video içindeki yazılara İsrail'in kullandığı İbranice açıklamalar konulması dikkatlerden kaçmadı.

    İran'ın videoda hedef tahtasına oturttuğu yerler Kariş, Tamar ve Leviathan oldu. Bu bölgelerin İsrail için hayati öneme sahip doğalgaz sahalarının olması dikkatten kaçmadı.
    İsrail başbakanı Netanyahu'nun Münih Güvenlik Konferansı'nda İran'a ait İHA'nın parçalarını göstermesi karşılığında İran'ın bu tepkiyi verdiği düşünülüyor.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , iran , israil
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri