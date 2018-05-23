Son dakika! İran'dan ABD'ye 'Saddam Hüseyin'li tehdit
İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin İran'a saldırması durumunda Saddam Hüseyin ile aynı kaderi paylaşacağı ifadesi yer aldı.
İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye yönelik sert bir açıklama geldi. Yazılı açıklamada, "ABD eğer İran'a saldırırsa, Saddam Hüseyin ile aynı kaderi yaşar" dendi.
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri de bugün benzer sertlikte bir açıklama yapmıştı. Bakıri, ABD'ye rest çektiği konuşmasında ülkesinin savunma gücünü geliştimek için kimseden izin beklemek zorunda olmadığını söylemişti.
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, göreve geldikten sonra sık sık eleştirdiği İran ile imzalanan nükleer anlaşmayı kısa süre önce tek taraflı olarak terk etmişti. ABD kısa süre önce Tahran’a ‘tarihin en ağır yaptırımları’nı uygulayacağını açıklayan ABD, anlaşmanın yeniden revize edilmesi için bir dizi şart öne sürmüştü.
Ayrıntılar geliyor...
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle