Son dakika... İran'dan ABD'nin teklifine flaş yanıt!
İran lideri Hamaney'in ABD Başkanı Trump ile 'asla görüşmeyeceği' bildirildi.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den, ABD Dışişleri bakanı Mike Pompeo'nun teklifine olumsuz yanıt geldi.
Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, konuyla ilgili soruya, "Trump ve Pompeo'nun hayâli asla gerçek olmayacak" dedi.
Pazar günü Fox News'a konuşan Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump ya da kendisinin İranlı liderlerle görüşmesini istediklerini belirtmişti.
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