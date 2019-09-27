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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
27.09.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

Son dakika... İran'dan 'ABD yaptırımları kaldırmayı teklif etti' açıklaması

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Son dakika... İran'dan 'ABD yaptırımları kaldırmayı teklif etti' açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri liderleri üzerinden müzakereler için kendilerine mesaj gönderdiğini ancak İran olarak yaptırım şartları altında bir müzakereyi kabul etmediklerini belirtti.

New York'taki BM Genel Kurulu görüşmelerinin ardından ülkesine dönen Ruhani, başkent Tahran'daki Mehrabad Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında, ABD ile müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, müzakerelerin yapılması konusunda ısrar ettiğini ve kendisine müzakereler yapıldığı takdirde "ABD'lilerin yaptırımları kaldıracağını" bildirdiğini aktaran Ruhani, şöyle konuştu:

"AB ülkelerinin liderlerine adil ve özgür bir ortamda gerçekleşmesi şartıyla müzakerelere hazır olduğumuzu bildirdim. 'Müzakerelere ve P5 1 toplantısına ne zaman hazırsınız?' diye soruyorlardı, ben de 'Ortamı hazırlayın 1 saat sonra P5 1 toplantısı için hazırız' dedim."

"Amerikalılar AB liderleri üzerinden müzakerelerin olması halinde tüm yaptırımların kaldırılacağı yönünde mesaj gönderdi." diyen Ruhani ancak yöntemi kabul etmediklerini belirterek, "Yaptırım şartlarında ve baskı altında yapılacak müzakerelerin sonucunun ne olacağını kimse öngöremez." dedi.

"ABD, MÜZAKERELERE ENGEL OLUYOR"

Ruhani, ülkesinin müzakerelerden korkmadığını ve kaçmadığını, buna karşılık ABD'nin ise müzakerelere engel olduğunu söyledi.

Müzakere masasına oturulması için öncelikle yaptırım ve baskıların kalkması gerektiğini kaydden Ruhani, "İran müzakerelerden korkmuyor ve kaçmıyor. Sorunun çözülmesini istemeyen ve müzakerelere engel olan taraf ABD'dir." dedi.

Saudi Aramco saldırısıyla ilgili İran'ı suçlayan ülkeleri de eleştiren Ruhani, Türkiye ve Rusya dahil birçok ülkenin İran'ın suçlanmasının doğru olmadığı yönünde açıklamalar yaptığını hatırlattı.

Ruhani ayrıca, İran'ın nükleer silah sahibi olmak istediği yönündeki iddialara ilişkin "Nükleer silah sahibi olmak isteyen bir ülke, en azından kontrolleri azaltır, fakat biz kontrolleri azaltmadık." ifadelerini kullandı.

 

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