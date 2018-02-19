Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>İran'da polisle tarikat mensupları çatıştı

    İran'da polisle tarikat mensupları çatıştı

    AA
    19.02.2018 - 22:20 | Son Güncelleme:

    İran'ın başkenti Tahran'da Gonabadi tarikatı lideri Nimetullah Reyahi'nin gözaltına alınmasına tepki gösteren tarikat mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 3 polisin öldürüldüğü bildirildi.

    İran'ın resmi ajansı IRNA'daki habere göre, İran Polis Teşkilatı (NACA) sözcüsü Sait Muntezirulmehdi, göstericilerden birinin otobüsle güvenlik güçlerinin arasına girdiğini ve 3 polisi öldürdüğünü doğruladı.

    İranda polisle tarikat mensupları çatıştı

    Olayın Tahran'ın Pasdaran Caddesi'nde meydana geldiği bilgisini veren Muntezirulmehdi, 3 polisi öldüren gösterici ile saldırıyla ilgisi olan "rejim karşıtı" 8 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı.

    TEDBİR ALINDI

    Hadisenin yaşandığı bölgede durumun kontrol altında olduğunu ifade eden Muntezirulmehdi, güvenlik güçlerinin yeni olayların çıkmaması için her türlü tedbiri aldığını söyledi.

    İranda polisle tarikat mensupları çatıştı

    Tahran'da Gonabadi Tarikati lideri Nimetullah Reyahi, bugün polis tarafından gözaltına alınmış ve sevenleri buna tepki göstermişti, ilerleyen saatlerde tepkiler güvenlik güçleriyle çatışmaya dönüştü.

    İrandan görülmemiş tehditİran'dan görülmemiş tehdit

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: iran , polis , çatışma , Gonabadi , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri