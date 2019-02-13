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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Dünya
AA - İHA
13.02.2019 - 18:59, Son Güncelleme:

Son dakika... İran'da intihar saldırısı

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Son dakika... İran'da intihar saldırısı

İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı sınır muhafızlarını taşıyan otobüsü hedef alan ve 20 askerin öldüğü intihar saldırısının bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği bildirildi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, saldırıyla ilgili, “İran’ın tamda 'Varşova sirkinin‘ gerçekleştiği günde terör saldırısına uğraması bir tesadüf mü? Görünüşe göre ABD her zaman aynı yanlışları yapıyor, ancak farklı sonuçlar elde etmeyi bekliyor’’ dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi ise "İran milletinin askeri ve istihbarat güçleri, bu hadisedeki şehitlerimizin intikamını elbet alacaktır’’ dedi.

DMO'dan saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında DMO kara gücü Kudüs karargahına bağlı sınır muhafızlarını taşıyan otobüsün hedef alındığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre saldırıda 20 DMO askeri ölürken, en az 20 kişi yaralandı.

İntihar saldırısını üstlenen "Ceyşu'l Adl" isimli örgüt, olayda otobüste bulunan 40 askerin tamamının öldüğünü iddia etti. Örgütün açıklamasının üstüne İranlı yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.İran'ın terör örgütü olarak ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.

İRAN'DAN İLK AÇIKLAMA: TESADÜF MÜ?

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Sistan ve Belucistan eyaletindeki terör saldırısıyla ilgili, “İran’ın tamda 'Varşova sirkinin‘ gerçekleştiği günde terör saldırısına uğraması bir tesadüf mü? Görünüşe göre ABD her zaman aynı yanlışları yapıyor, ancak farklı sonuçlar elde etmeyi bekliyor’’ dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif İran’ın Sistan ve Beluçistan eyaletinin yönetim merkezi olan Zahidan şehrinde gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili açıklamada bulundu.

Zarif’in Twitter hesabı üzerinden yayınlanan açıklamada, “İran’ın tamda 'Varşova sirkinin‘ gerçekleştiği günde terör saldırısına uğraması bir tesadüf mü? Tam da o teröristlerin yandaşlarının Varşova sokaklarında kutlama yaptığı ve Twitter robotları ile kutlamaya destek verdiği günde. Görünüşe göre ABD her zaman aynı yanlışları yapıyor, ancak farklı sonuçlar elde etmeyi bekliyor’’ ifadeleri yer alıyordu.

"ŞEHİTLERİMİZİN İNTİKAMINI ELBET ALACAĞIZ’’

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi terör saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sistan ve Belucistan eyaletinde gerçekleşen terör saldırısını nefretle kınıyoruz. İran milletinin askeri ve istihbarat güçleri, bu hadisedeki şehitlerimizin intikamını elbet alacaktır’’ dedi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (13.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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